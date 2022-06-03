Байкер Хирург: специальная операция является частью «кромешной схватки» России и Украины

По мнению Хирурга, в данный момент идет война России и Запада и за веру. Все конфликты Москвы — с тьмой и преисподней. Снова РФ приняла участие в этом столкновении. В этой схватке задействованы все ресурсы врагов. Однако победа все равно будет за Россией, а противник будет разбит, заключил байкер.