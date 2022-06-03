Байкер Хирург: специальная операция является частью «кромешной схватки» России и Украины

Российская специальная военная операция на Украине является частью «кромешной схватки» между Москвой и Киевом. Об этом рассказал РИА Новости президент всероссийского мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдастанов, более известный под псевдонимом Хирург.
Байкер подчеркнул, что война никогда никому не приносила блага, однако она возвращала России право на существование. В связи с этим слова «война» и «победа» являются для жителей страны синонимами.
По мнению Хирурга, в данный момент идет война России и Запада и за веру. Все конфликты Москвы — с тьмой и преисподней. Снова РФ приняла участие в этом столкновении. В этой схватке задействованы все ресурсы врагов. Однако победа все равно будет за Россией, а противник будет разбит, заключил байкер.