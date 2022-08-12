Baykar Makina поставила на экспорт уже 96 беспилотников Bayraktar TB2. Они уже есть у Кыргызстана и Таджикистана, еще 10 стран – потенциальные покупатели

Продажи оборонной и аэрокосмической продукции Турции за последние два десятилетия выросли в 10 раз, а выручка от экспортных продаж увеличилась почти на 1200%. Так, если в 2021 году выручка от экспорта вооружений составляла около 248 миллионов долларов, то в 2021 году она уже достигла отметки в 3,2 миллиарда долларов. В первой половине текущего года оборонный и аэрокосмический экспорт Турции достиг рекордного уровня в почти 2 миллиарда долларов – на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Рост экспорта, который произошел после двухлетнего спада в 2020 и 2021 годах, обусловленного пандемией, следует отнести в первую очередь на счет аэрокосмической отрасли. В частности, беспилотников», — сказал отраслевой аналитик Озгур Экси (Ozgur Eksi) в интервью Defense News. Речь, конечно же, о беспилотниках Bayraktar, о которых много говорят в связи с конфликтом на Украине. Собственно, именно Украина сейчас является постоянным покупателем Bayraktar TB2 производства Baykar Makina. Беспилотники в эту страну поставлялись и до 24 февраля, поставки продолжаются и сейчас. Так, в мае Украина получила 12 Bayraktar TB2, а затем заказала еще 24.

Всего Турция поставила на экспорт уже 96 дронов Bayraktar TB2 по всему миру, в том числе в Польшу, которая стала первым европейским покупателем. Два правительственных чиновника, занимающихся экспортом продукции оборонной промышленности, сообщили Defense News, что потенциальными покупателями являются Великобритания, Венгрия, Латвия, Литва, Саудовская Аравия, Босния и Герцеговина, Сербия, Словакия, Уругвай и Албания.

В 2019 году Baykar объявил о сотрудничестве с украинской государственной организацией по экспорту вооружений «Укрспецэкспорт». В рамках договора турецкая компания планировала закупать украинские турбовинтовые двигатели семейства МС-500В-С с эффективной мощностью 950-1050 лошадиных сил, а также турбовинтовые двигатели серии АИ-450С эффективной мощностью 450-630 лошадиных сил для беспилотника Akinci. Также Baykar Makina планирует построить на Украине завод по производству беспилотников. Но этот проект, по словам Экси, отложен сейчас на неопределенный срок – в нынешней ситуации его реализация может занять годы.

Центральная Азия – еще один перспективный рынок для Baykar Makina. В прошлом году Кыргызстан стал первой страной региона, купившей такие дроны. Правда, нет данных о том, сколько именно их было заказано.





В мае Турция и Казахстан договорились о совместном производстве турецких беспилотников. Правда, тут уже речь о других дронах – TAI Anka разработки Turkish Aerospace Industries. Ожидается, что они будут производиться на совместном предприятии в Казахстане, которое откроется в конце текущего года или в начале следующего. Также в мае появились сообщения о том, что Таджикистан купил Bayraktar TB2, а соседний Кыргызстан выразил озабоченность в связи с этим.

Недавно посол Турции в Бангладеш Осман Туран заявил, что Дакка и Baykar Makina согласовали условия контракта на продажу Bayraktar TB2 этой азиатской стране. Посол не сообщил ни количества, ни стоимости контракта.

В общем, Bayraktar TB2 не только является одним из самых популярных коммерческих военных дронов в мире, он еще приносит немалый доход его разработчикам. А нынешние события только способствуют популяризации Bayraktar на международной арене.