Baykar Makina планирует начать на Украине производство новых беспилотников Kizilelma

После открытия своего завода на Украине компания Baykar Makina планирует выпускать не только беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci, но и новейший реактивный БПЛА Bayraktar Kizilelma, пишут украинские СМИ.
Сообщается, что первый полет Bayraktar Kizilelma намечен на 2023 год. Двигатели для данного типа турецких беспилотников будет поставлять украинское предприятие «Ивченко-прогресс».
Ранее сообщалось, что киевский кабинет министров одобрил строительство завода компании Baykar Makina на территории Украины. По информации украинских СМИ, турецкая компания уже начала возведение предприятия по производству беспилотников Bayraktar.