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Baykar Makina планирует начать на Украине производство новых беспилотников Kizilelma

Baykar Makina планирует начать на Украине производство новых беспилотников Kizilelma
Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/globallookpress

После открытия своего завода на Украине компания Baykar Makina планирует выпускать не только беспилотники Bayraktar TB2 и Bayraktar Akinci, но и новейший реактивный БПЛА Bayraktar Kizilelma, пишут украинские СМИ.

Сообщается, что первый полет Bayraktar Kizilelma намечен на 2023 год. Двигатели для данного типа турецких беспилотников будет поставлять украинское предприятие «Ивченко-прогресс».

Ранее сообщалось, что киевский кабинет министров одобрил строительство завода компании Baykar Makina на территории Украины. По информации украинских СМИ, турецкая компания уже начала возведение предприятия по производству беспилотников Bayraktar.

Bayraktar Турция Украина
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