Байдена поймали на нарушении обещаний после его слов о Путине

Слова Макдэниэл могут быть связаны с риторикой Байдена по поводу кризиса энергоносителей и продовольствия. В США ускорилась инфляция, что президент страны пытается связать со спецоперацией на Украине. Неоднократно он пытался переложить вину за свою недальновидную политику лично на российского коллегу Владимира Путина.