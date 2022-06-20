Байдена поймали на нарушении обещаний после его слов о Путине

Президент США Джо Байден неоднократно обещал брать на себя ответственность за собственные провалы. Однако своим словам он не следует, считает председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Ромни Макдэниэл.
Она напомнила, что американский лидер писал соответствующий наказ в своих соцсетях. Байден акцентировал, что настоящий президент должен «делать свою работу, а не обвинять других».
«Как считаете, Байден все еще помнит об этом?» — спросила Макдэниэл у подписчиков Twitter.
Слова Макдэниэл могут быть связаны с риторикой Байдена по поводу кризиса энергоносителей и продовольствия. В США ускорилась инфляция, что президент страны пытается связать со спецоперацией на Украине. Неоднократно он пытался переложить вину за свою недальновидную политику лично на российского коллегу Владимира Путина.
Недавно министр финансов США Джанет Йеллен призналась, что американские власти не смогут в ближайшее время снизить инфляцию в стране. Она назвала текущую инфляцию непомерно высокой, передает телеканал «360».