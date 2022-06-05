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Байдена и его жену эвакуировали из-за вхождения частного самолета в закрытую зону

Байдена и его жену эвакуировали из-за вхождения частного самолета в закрытую зону
Chris Kleponis / Pool via CNP/Keystone Press Agency

Президента Соединенных Штатов Джо Байдена и его супругу Джилл в срочном порядке эвакуировали. Причиной стала ошибка пилота частного самолета, вошедшего в закрытую воздушную зону, сообщила пресс-служба Белого дома.

Известно, что инцидент произошел в городе Рехобот-Бич, расположенном в штате Делавэр. Там американский лидер отдыхал со своей женой. После вхождения частного самолета в закрытую зону Байдена вместе с супругой эвакуировали, а примыкающую к дому главы государства дорогу перекрыли.

«Небольшой частный самолет вошел в запретное воздушное пространство. Все указывает на то, что это произошло по ошибке, и были приняты меры предосторожности. Не было никакой угрозы для президента или его семьи», — говорится в сообщении.

Согласно информации Fox News, охрана американского президента подняла в воздух два военных самолета, чтобы сопроводить воздушное судно за границы закрытого пространства. В настоящий момент Байден и его супруга вернулись в свой дом.

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