Вторая поправка об оружии к конституции США не является абсолютом. Об этом заявил американский президент Джо Байден.
Глава Белого дома поддержал запрет обороны штурмового огнестрельного оружия и магазинов высокой емкости. При невозможности реализовать данную инициативу президент редложил поднять возраст разрешения на ношение оружия с 18 лет до 21 года.
«Я хочу донести четко: речь идет не о том, чтобы отобрать у кого-либо огнестрельное оружие», — заявил он в беседе с Washington Post.
Вторая поправка к американской конституции гарантирует право американским гражданам на хранение и ношение оружия. В последние годы в стране наблюдается тенденция на потерю контроля над поставками.
Вооруженные силы РФ уничтожили партию оружия США на Украине. Об этом информирует URA.RU.