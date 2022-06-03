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Байден заявил о необходимости ужесточить контроль за оборотом оружия в США

Байден заявил о необходимости ужесточить контроль за оборотом оружия в США
Global Look Press/Rod Lamkey – CNP/Consolidated News Photos

Вторая поправка об оружии к конституции США не является абсолютом. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

Глава Белого дома поддержал запрет обороны штурмового огнестрельного оружия и магазинов высокой емкости. При невозможности реализовать данную инициативу президент редложил поднять возраст разрешения на ношение оружия с 18 лет до 21 года.

«Я хочу донести четко: речь идет не о том, чтобы отобрать у кого-либо огнестрельное оружие», — заявил он в беседе с Washington Post.

Вторая поправка к американской конституции гарантирует право американским гражданам на хранение и ношение оружия. В последние годы в стране наблюдается тенденция на потерю контроля над поставками.

Вооруженные силы РФ уничтожили партию оружия США на Украине. Об этом информирует URA.RU.

Байден оружие США
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