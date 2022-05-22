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Байден заявил, что мировое сообщество должно быть обеспокоено вспышкой оспы обезьян

Байден заявил, что мировое сообщество должно быть обеспокоено вспышкой оспы обезьян
Chris Kleponis / Pool via CNP/Keystone Press Agency

Вспышка обезьяньей оспы в более чем десяти странах должна вызывать беспокойство у всего мирового сообщества.

Представители здравоохранения США на данный момент изучают возможные методы лечения данного заболевания и вакцины против него. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

«Это то, о чем все должны беспокоиться», — подчеркнул он.

Случаи заболевания оспой обезьян ранее наблюдались только среди жителей Центральной и Западной Африки. Однако теперь Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 92 случая инфицирования в 12 странах мира.

Байден оспа США
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