Байден заявил, что мировое сообщество должно быть обеспокоено вспышкой оспы обезьян

Случаи заболевания оспой обезьян ранее наблюдались только среди жителей Центральной и Западной Африки. Однако теперь Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала 92 случая инфицирования в 12 странах мира.

«Это то, о чем все должны беспокоиться», — подчеркнул он.

Представители здравоохранения США на данный момент изучают возможные методы лечения данного заболевания и вакцины против него. Об этом заявил американский президент Джо Байден.

Вспышка обезьяньей оспы в более чем десяти странах должна вызывать беспокойство у всего мирового сообщества.