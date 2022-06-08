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Байден вновь столкнулся с трудностями при подъеме по трапу самолета

Байден вновь столкнулся с трудностями при подъеме по трапу самолета
globallookpress.com / Chris Kleponis

Президент США Джо Байден в очередной раз споткнулся, поднимаясь по трапу самолета. Соответствующую видеозапись показали в эфире американского телеканала NBC.

Инцидент произошел перед визитом главы Белого дома в Лос-Анджелес, где на этой неделе проходит Саммит Америк. На кадрах видно, как президент направляется к самолету, но в какой-то момент оступается и вскидывает ладонь. От падения его спасла другая рука, которой он держался за поручень.

В последнее время подобные инциденты с участием Байдена стали происходить регулярно. Так, в марте он едва не упал после заявления о российском газе. А в апреле и мае он споткнулся при подъеме по трапу воздушного судна.

Байден самолет США
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