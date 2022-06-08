Байден вновь столкнулся с трудностями при подъеме по трапу самолета

Инцидент произошел перед визитом главы Белого дома в Лос-Анджелес, где на этой неделе проходит Саммит Америк. На кадрах видно, как президент направляется к самолету, но в какой-то момент оступается и вскидывает ладонь. От падения его спасла другая рука, которой он держался за поручень.