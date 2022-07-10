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Байден вновь оговорился, перепутав слова «президентство» и «беременность»

Байден вновь оговорился, перепутав слова «президентство» и «беременность»
Global Look Press/ Yuri Gripas/Consolidated News Photos

Американский президент Джо Байден выступал с речью во время пресс-конференции по решению Верховного суда об отмене конституционного права на аборты, и вновь оговорился. Он заявил, что жертва изнасилования должна была «прервать президентство».

Глава государства комментировал ситуацию с 10-летней девочкой из Огайо, которая была вынуждена уехать в другой штат, чтобы сделать аборт. Вместо фразы «прервать беременность» (to terminate the pregnancy) Байден сказал «прервать президентство» (to terminate the presidency).

Ранее СМИ сообщали, что глава Белого дома в ходе пресс-конференции перепутал страны, назвав Швецию Швейцарией.

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