Байден вновь оговорился, перепутав слова «президентство» и «беременность»

Американский президент Джо Байден выступал с речью во время пресс-конференции по решению Верховного суда об отмене конституционного права на аборты, и вновь оговорился. Он заявил, что жертва изнасилования должна была «прервать президентство».
Глава государства комментировал ситуацию с 10-летней девочкой из Огайо, которая была вынуждена уехать в другой штат, чтобы сделать аборт. Вместо фразы «прервать беременность» (to terminate the pregnancy) Байден сказал «прервать президентство» (to terminate the presidency).
Ранее СМИ сообщали, что глава Белого дома в ходе пресс-конференции перепутал страны, назвав Швецию Швейцарией.