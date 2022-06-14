Байден устроил истерику во время выступления о неоправданных расходах США

Президент США Джо Байден сорвался на крик, когда выступал в Филадельфии на тему экономических расходов страны и инициатив, выдвинутых Белым домом.
Американский лидер эмоционально отреагировал на критику жителей страны. По его мнению, власти пытаются менять жизнь к лучшему, однако далеко не всем приходится по нраву внутренняя и внешняя политики США.
Пользователи социальной сети Twitter возмутились таким истеричным поведением своего президента. Некоторые из них напомнили, что именно вызывает недовольство американских граждан.
«Не люблю, когда он говорит со мной с интонацией старика, кричащего: пошли вон с моей лужайки», — прокомментировал выступление Байдена один из пользователей
«А как расходы на проекты по инфраструктуре, например, борются с бедностью? Как нуждающимся платить за бензин или еду в наши дни?» — добавил другой.
Часть пользователей сравнила Байдена с одним из персонажей популярного мультфильма «Симпсоны». Речь идет о дедушке Абрахаме, который регулярно повышал голос на окружающих.
Недавно стало известно, что Джо Байден планирует баллотироваться на следующий президентский срок. Однако многие граждане сомневаются в способности 79-летнего политика продолжать управлять страной, пишет телеканал «360».