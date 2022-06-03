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Байден: Украина должна самостоятельно принимать решение в вопросе территориальных уступок РФ

Байден: Украина должна самостоятельно принимать решение в вопросе территориальных уступок РФ
globallookpress.com / Chris Kleponis

Президент США Джо Байден высказался о возможном сценарии урегулирования украинского кризиса.

По его словам, Вашингтон не будет навязывать свою позицию киевским коллегам, если речь зайдет о возможных территориальных уступках в пользу Российской Федерации. Однако Вашингтон по-прежнему намерен работать над укреплением боевого потенциала Украины.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский записал видео, в котором поблагодарил Джо Байдена за поставки вооружений. Вместе с тем украинский лидер выразил надежду, что остальные страны Запада также начнут действовать в этом направлении. 

Байден США Украина
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