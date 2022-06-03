Байден: Украина должна самостоятельно принимать решение в вопросе территориальных уступок РФ

Президент США Джо Байден высказался о возможном сценарии урегулирования украинского кризиса.
По его словам, Вашингтон не будет навязывать свою позицию киевским коллегам, если речь зайдет о возможных территориальных уступках в пользу Российской Федерации. Однако Вашингтон по-прежнему намерен работать над укреплением боевого потенциала Украины.
Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский записал видео, в котором поблагодарил Джо Байдена за поставки вооружений. Вместе с тем украинский лидер выразил надежду, что остальные страны Запада также начнут действовать в этом направлении.