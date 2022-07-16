Байден указал на прямую причастность саудовского принца к убийству Хашогги

Президент США Джо Байден посетил Саудовскую Аравию для двусторонних переговоров с руководством страны. В ходе своего визита он обвинил наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.
Соответствующую беседу Байден пересказал на пресс-конференции в Джидде. Президент США также отметил, что в переговорах был затронут вопрос нарушения прав человека, к которым причастна Саудовская Аравия.
«Он (наследный принц. — Прим. ред.), по сути, сказал, что он лично не был ответственным за это. Я указал на то, что был. Он сказал, что принял меры в отношении тех, кто был ответственным за это», — поделился Байден.
На причастность саудовского принца к убийству журналиста указывала американская разведка. Свою реакцию на происшествие Байден высказал во время предвыборной кампании. Тогда он пообещал превратить Саудовскую Аравию в «страну-изгоя».