Байден связал свой рак с загрязнением окружающей среды

Президент США Джо Байден сообщил, что болен раком, так как в регионе, где он провел детство, была загрязнена окружающая среда. С речью о борьбе с изменением климата американский лидер выступил в штате Массачусетс.
Байден отметил, что детство провел в городе Клеймонт, который находится рядом с нефтеперерабатывающими заводами в штате Делавэр. По его словам, загрязненный воздух постоянно приносило ветром.
«Поэтому у меня – и многих других людей, с которыми я вырос, – рак. В течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», – заявил Байден.
Он обвинил американские заводы в выбросах парниковых газов, смога и токсичных веществ. Президент США считает, что именно работа промышленных предприятий способствовала изменению климата в последние десятилетия.
Большинство экспертов предполагают, что Байден оговорился. По их мнению, американский лидер хотел сказать, что в прошлом болел раком, так как ему удаляли опухоли кожи.