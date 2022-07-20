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Байден связал свой рак с загрязнением окружающей среды

Байден связал свой рак с загрязнением окружающей среды
flickr.com / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Президент США Джо Байден сообщил, что болен раком, так как в регионе, где он провел детство, была загрязнена окружающая среда. С речью о борьбе с изменением климата американский лидер выступил в штате Массачусетс.

Байден отметил, что детство провел в городе Клеймонт, который находится рядом с нефтеперерабатывающими заводами в штате Делавэр. По его словам, загрязненный воздух постоянно приносило ветром.

«Поэтому у меня – и многих других людей, с которыми я вырос, – рак. В течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», – заявил Байден.

Он обвинил американские заводы в выбросах парниковых газов, смога и токсичных веществ. Президент США считает, что именно работа промышленных предприятий способствовала изменению климата в последние десятилетия.

Большинство экспертов предполагают, что Байден оговорился. По их мнению, американский лидер хотел сказать, что в прошлом болел раком, так как ему удаляли опухоли кожи.

Байден рак США
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RusNewsToday24
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