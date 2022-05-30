Байден: США не будут поставлять ВСУ ракеты для ударов по российской территории

Несколько дней назад стало известно, что Пентагон собирается передать украинским военным реактивные системы залпового огня (РСЗО) MLRS М270. Стоит отметить, что в России неоднократно заявляли о недопустимости поставок вооружения, с помощью которого Киев мог бы обстреливать территорию РФ.