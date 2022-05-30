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Байден: США не будут поставлять ВСУ ракеты для ударов по российской территории

Байден: США не будут поставлять ВСУ ракеты для ударов по российской территории
Global Look Press/Rod Lamkey – CNP/Consolidated News Photos

Американский лидер Джо Байден сообщил, что США не собираются поставлять Украине ракетное вооружение, с помощью которого можно наносить удары по российской территории.

Несколько дней назад стало известно, что Пентагон собирается передать украинским военным реактивные системы залпового огня (РСЗО) MLRS М270. Стоит отметить, что в России неоднократно заявляли о недопустимости поставок вооружения, с помощью которого Киев мог бы обстреливать территорию РФ.

Глава российского МИД Сергей Лавров 26 мая заявил, что странам Запада следует перестать накачивать Украину оружием. По его словам, новые поставки вооружения станут шагом к эскалации напряженности.

Байден Вооружение ракеты Россия Украина
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