Байден совершил «побег» от неудобного вопроса журналиста о гибели мигрантов

Журналисты попросили американского лидера прокомментировать эту ситуацию, так как именно его обвиняет в случившемся губернатор американского штата Грегг Эбботт. Однако Байден не нашел ничего лучше, чем просто «сбежать» от неудобного вопроса. Он в прямом смысле молча развернулся и ушел с мероприятия.