Байден совершил «побег» от неудобного вопроса журналиста о гибели мигрантов

Глава Белого дома Джо Байден нашел способ, как избежать ответа на неудобные вопросы прессы.
В СМИ ранее появилось информация о том, что в штате Техас была найдена брошенная на жаре фура, внутри которой находились 46 мертвых мигрантов.
Журналисты попросили американского лидера прокомментировать эту ситуацию, так как именно его обвиняет в случившемся губернатор американского штата Грегг Эбботт. Однако Байден не нашел ничего лучше, чем просто «сбежать» от неудобного вопроса. Он в прямом смысле молча развернулся и ушел с мероприятия.
Стоит отметить, что с президентом США часто случаются конфузы. Так на саммите НАТО глава Белого дома так сильно переволновался, что перепутал Швецию со Швейцарией. Историю рассказывает «Царьград».