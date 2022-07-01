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Байден совершил «побег» от неудобного вопроса журналиста о гибели мигрантов

Байден совершил «побег» от неудобного вопроса журналиста о гибели мигрантов
flickr.com / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Глава Белого дома Джо Байден нашел способ, как избежать ответа на неудобные вопросы прессы. 

В СМИ ранее появилось информация о том, что в штате Техас была найдена брошенная на жаре фура, внутри которой находились 46 мертвых мигрантов.

Журналисты попросили американского лидера прокомментировать эту ситуацию, так как именно его обвиняет в случившемся губернатор американского штата Грегг Эбботт. Однако Байден не нашел ничего лучше, чем просто «сбежать» от неудобного вопроса. Он в прямом смысле молча развернулся и ушел с мероприятия.

Стоит отметить, что с президентом США часто случаются конфузы. Так на саммите НАТО глава Белого дома так сильно переволновался, что перепутал Швецию со Швейцарией. Историю рассказывает «Царьград».

Байден мигранты США Техас
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RusNewsToday24
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