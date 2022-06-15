Байден сообщил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на миллиард долларов

США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму один миллиард долларов, заявил американский лидер Джо Байден.
По имеющейся информации, американская сторона передаст украинским военным артиллерию, системы береговой защиты, боеприпасы для арторудий и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Стоит отметить, что ранее речь шла о пакете военной помощи на сумму более 650 миллионов долларов.
Глава Пентагона Ллойд Остин накануне заявил, что уменьшать поток оружия для Украины нельзя. По его словам, ослабление военной поддержки ВСУ является недопустимым, потому что сейчас «ставки слишком высоки».