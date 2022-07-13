Байден сделал недопустимую оговорку о «добром имени Холокоста» на церемонии в Израиле

Во вторник началось ближневосточное турне главы Белого дома. За четыре дня он намерен посетить Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.

«Мы должны ежедневно хранить память о правде и добром имени Холокоста…, ужасе Холокоста», — запутался во время своей речи президент США.

Президент США Джо Байден, выступая с речью в Израиле, сделал недопустимую оговорку, произнеся слова «доброе имя Холокоста».