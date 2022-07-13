Новости0

Байден сделал недопустимую оговорку о «добром имени Холокоста» на церемонии в Израиле

Байден сделал недопустимую оговорку о «добром имени Холокоста» на церемонии в Израиле
globallookpress.com/ Chris Kleponis – Pool via CNP/Keystone Press Agency

Президент США Джо Байден, выступая с речью в Израиле, сделал недопустимую оговорку, произнеся слова «доброе имя Холокоста».

Американский лидер рассказал, что планирует посетить мемориальный комплекс Яд-ва Шем в Иерусалиме. 

«Мы должны ежедневно хранить память о правде и добром имени Холокоста…, ужасе Холокоста», — запутался во время своей речи президент США. 

Во вторник началось ближневосточное турне главы Белого дома. За четыре дня он намерен посетить Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.

Байден Израиль США холокост
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.