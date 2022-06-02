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Байден счел маловероятным падение стоимости бензина и продуктов в США

Байден счел маловероятным падение стоимости бензина и продуктов в США
flickr.com / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Стоимость топлива и продовольствия в Соединенных Штатах вряд ли снизится в ближайшее время. Об этом заявил президент страны Джо Байден.

На фоне украинского кризиса падение цен в обозримом будущем маловероятно, считает Байден. Он добавил, что он не может «нажать на кнопку», которая снизит все цены. 

«Идея о том, что мы сможем “нажать на кнопку” и снизить цены на бензин, маловероятна в ближнесрочной перспективе. То же самое касается и продуктов питания», — сказал Байден.

Американский лидер пообещал, что более подробно расскажет о проблеме роста цен в четверг. Об этом он заявил во время мероприятия, посвященного поставкам детских смесей в США.

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RusNewsToday24
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