Байден растерялся и случайно показал шпаргалку с «пошаговыми» действиями

Байден растерялся и случайно показал шпаргалку с инструкциями по поиску стула
Президент США Джо Байден после вступления в должность главы государства часто демонстрировал странное поведение. В Сети появилось фото американского президента со шпаргалкой в руках, где расписаны все действия, которые он должен выполнить на данном мероприятии.
Однако Джо Байден, наверное, не совсем понял, что данная шпаргалка предназначалось только для него, и продемонстрировал ее окружающим.
«”ВЫ заходите в комнату Рузвельта и здороваетесь с участниками», «ВЫ садитесь на СВОЕ место”», — приводит РИА Новости слова из шпаргалки президента.
Все бы ничего, но речь в ней идет не о встречах с политиками и прочем президентском графике. В инструкции прописаны банальности, понятные даже детсадовцу.