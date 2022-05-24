Байден просчитался: Марголин рассказал, как США выстрелили себе в ногу «адскими санкциями» против России

Российская экономика весьма достойно выдерживает санкционное давление Запада, заявил российский президент Владимир Путин в ходе встречи с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Как России удалось справиться с западными ограничениями, в беседе с «Народными Новостями» рассказал директор Института финансов и устойчивого развития Андрей Марголин.
На встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи Владимир Путин заявил, что все основные макроэкономические показатели демонстрируют, что Россия справилась с вызовами Запада.
«Хотел бы отметить, что, несмотря на все сложности, российская экономика удар санкционный выдерживает, выдерживает весьма достойно», — отметил Путин.
По сути дела, так называемые «санкции из ада», были рассчитаны на то, что российская экономика продержится максимум полтора-два месяца и после этого в России начнется массовые народные недовольства из-за ухудшения экономического положения, считает Андрей Марголин. Но реальность все-таки другая. По словам эксперта, произошла консолидация общества.
«Кроме всего прочего, президент США Джо Байден сказал, что скоро доллар будет по 200 рублей. Но мы видим, что его прогноз оказался совершенно неверным», — заметил экономист.
Несмотря на падение объемов экспорта, рост цен на традиционные товары экспорта России позволил скомпенсировать доходы, рассказал Марголин. При этом не только окупить, но была получена беспрецедентная прибыль от экспортных контрактов.
«С точки зрения импортозамещения, правительство принимает оперативные меры. Развивается параллельный импорт. То есть имеются все основания полагать, что правительство очень адекватно реагирует на новые вызовы. В этом, безусловно, ему помогает опыт, который был накоплен в период пандемии коронавирусной инфекции, когда меры поддержки и бизнеса, и населения разрабатывались достаточно оперативно. И сейчас многие из них весьма актуальны», — подчеркнул директор Института финансов и устойчивого развития.
Страны, не поддерживающие санкции, понимают, что Россия не согласна с существующим миропорядком, основанном на правилах, которые диктует одна держава, так называемый «град на холме», считает эксперт. Поэтому все эти страны они на самом деле заинтересованы в том, чтобы Россия преуспела.
«То есть количество стран, которые будут вводить против РФ санкции, увеличиваться не будет. А что касается тех стран, которые их уже ввели, то, по мере усиления геополитических вызовов, их позиция может и поплыть», — высказал свое мнение Марголин.
По мнению эксперта, если посмотреть на структуру стран, в большинстве своем поддержавших санкции, мы видим государства, во время Великой Отечественной войны поддерживавших не русских, они поддерживали нацистскую Германию. Поэтому для них ничего нового в этом во всем нет. Они могут ужесточить санкции, например, наложить эмбарго, заметил экономист. Понятно, что это будет «выстрелом себе в ногу». Но, как известно, экономические аргументы перед политическими отступают.
«Наши золотовалютные резервы заморожены, это же пока не кража, но могут и украсть. От них всего можно ожидать. Что-то еще сочинить, конечно, могут. И креативное сознание их куда-нибудь в конечном счете приведет», — считает экономист.
По словам Андрея Марголина, граждане должны консолидироваться и соответствовать всем вызовам, потому что нам надо победить в этом противостоянии.
Ранее «Народные Новости» писали, что Австралия объявила о вводе санкций против российских журналистов, госслужащих и организаций.