Байден просчитался: Марголин рассказал, как США выстрелили себе в ногу «адскими санкциями» против России

По мнению эксперта, если посмотреть на структуру стран, в большинстве своем поддержавших санкции, мы видим государства, во время Великой Отечественной войны поддерживавших не русских, они поддерживали нацистскую Германию. Поэтому для них ничего нового в этом во всем нет. Они могут ужесточить санкции, например, наложить эмбарго, заметил экономист. Понятно, что это будет «выстрелом себе в ногу». Но, как известно, экономические аргументы перед политическими отступают.