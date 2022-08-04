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Байден призвал отменить приговор баскетболистке Грайнер за контрабанду наркотиков

Байден призвал отменить приговор баскетболистке Грайнер за контрабанду наркотиков
flickr.com / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

В России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер приговорили к девяти годам колонии за контрабанду. Президент США Джо Байден призвал РФ отменить постановление суд, передает Reuters.

По словам американского лидера, такое решение является неприемлемым. В связи с этим Вашингтон будет продолжать работу над освобождением своей спортсменки.

Напомним, что Грайнер задержали в феврале текущего года в аэропорту Шереметьево. Во время прохождения таможни служебные собаки учуяли наркотики, и при проверке багажа были обнаружены вейпы с гашишным маслом.

Против американской спортсменки было возбуждено уголовное дело по статьям 228 (незаконное приобретение, хранение наркотиков) и 229 (контрабанда наркотических средств в значительном размере) УК РФ. За это суд приговорил ее к девяти годам лишения свободы.

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RusNewsToday24
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