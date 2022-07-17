Байден пригрозил «не допустить» развития диалога между Россией и Ближним Востоком

Вашингтон не позволит России развить диалог с ближневосточными странами. Об этом сказал американский лидер Джо Байден.
Байден с 13 по 16 июля совершил свое первое за весь президентский срок ближневосточное турне. В ходе визита он сказал, что Соединенные Штаты Америки «не намерены уступать» свое партнерство со странами Ближнего Востока Пекину, Москве или Тегерану.
Стоит отметить, что во время турне Байден посетил Израиль, Западный берег Иордана и Саудовскую Аравию. Примечательно, что в Эр-Рияде Джо Байдену не оказали тех почестей, с какими саудовцы встречали президента России Владимира Путина.