Байден пригрозил «не допустить» развития диалога между Россией и Ближним Востоком

Байден с 13 по 16 июля совершил свое первое за весь президентский срок ближневосточное турне. В ходе визита он сказал, что Соединенные Штаты Америки «не намерены уступать» свое партнерство со странами Ближнего Востока Пекину, Москве или Тегерану.