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Байден пообещал американцам спасти их от «улучшения» экономики

Байден пообещал американцам спасти их от «улучшения» экономики
flickr.com / Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Глава Белого дома Джо Байден в очередной раз опозорился. На этот раз он пообещал, что спасет американцев от «улучшения» экономической ситуации.

Президент США во время публичного выступления вновь допустил оговорку. По его мнению, единственное, что сейчас может сделать конгресс, это принять закон о снижении инфляции, который поможет избавить страну от «улучшения» экономики страны.

«От ухудшения», — сразу же исправился американский лидер.

Стоит напомнить, что Джо Байден часто попадает в различные неловкие ситуации. Он путает фамилии и слова, пытается здороваться с невидимыми людьми и даже убегает от пасхальных кроликов.

Байден США Экономика
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