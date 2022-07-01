Байден перепутал право и лево в попытке найти выход с пресс-конференции на саммите НАТО

Это далеко не первый конфуз, который случается с Байденом. Так, в ходе фотосессии на саммите G7 канцлеру Германии Олафу Шольцу пришлось указывать Байдену, когда нужно повернуться лицом к камере, поскольку тот не расслышал команды фотографа.