Байден перепутал право и лево в попытке найти выход с пресс-конференции на саммите НАТО

Американский президент Джо Байден по окончании пресс-конференции по итогам саммита стран Североатлантического альянса так торопился ее покинуть, что перепутал право и лево.
Глава Белого дома пытался найти выход и сначала пошел в противоположном направлении. Однако затем он вспомнил верный путь и, смущенно улыбаясь, повернул в обратную сторону.
Это далеко не первый конфуз, который случается с Байденом. Так, в ходе фотосессии на саммите G7 канцлеру Германии Олафу Шольцу пришлось указывать Байдену, когда нужно повернуться лицом к камере, поскольку тот не расслышал команды фотографа.