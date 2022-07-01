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Байден перепутал право и лево в попытке найти выход с пресс-конференции на саммите НАТО

Байден перепутал право и лево в попытке найти выход с пресс-конференции на саммите НАТО
Global Look Press/Rod Lamkey – CNP/Consolidated News Photos

Американский президент Джо Байден по окончании пресс-конференции по итогам саммита стран Североатлантического альянса так торопился ее покинуть, что перепутал право и лево.

Глава Белого дома пытался найти выход и сначала пошел в противоположном направлении. Однако затем он вспомнил верный путь и, смущенно улыбаясь, повернул в обратную сторону.

Это далеко не первый конфуз, который случается с Байденом. Так, в ходе фотосессии на саммите G7 канцлеру Германии Олафу Шольцу пришлось указывать Байдену, когда нужно повернуться лицом к камере, поскольку тот не расслышал команды фотографа.

Байден конфуз США
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