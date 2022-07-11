Байден передал сенату документы о ратификации принятия Финляндии и Швеции в НАТО

Конгресс Соединенных Штатов в скором времени примет решение по вступлению Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс. Информацию об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Известно, что президент США Джо Байден направил соответствующие документы в американский сенат. По словам главы государства, полная ратификация протоколов позволит Финляндии и Швеции стать участниками НАТО.
«Я передаю настоящим для получения…согласия Сената на…ратификацию протоколы к Североатлантическому договору от 1949 года о присоединении (к НАТО) Республики Финляндия и Королевства Швеция», — следует из документа.
Ранее стало известно, что большинство сторонников Демократической партии США не хотят снова видеть Байдена на посту американского президента. За повторное выдвижение политика на пост проголосовали лишь 26% граждан, опрошенных газетой The New York Times и Сиенским колледжем.