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Байден ответил прыжком на вопрос о самочувствии после падения с велосипеда

Байден ответил прыжком на вопрос о самочувствии после падения с велосипеда
Global Look Press/Rod Lamkey – CNP/Consolidated News Photos

Президент США Джо Байден спустя несколько часов после падения с велосипеда побывал в церкви. Выходя оттуда он показал встречающим, что не получил травм в результате происшествия.

На кадрах представителей Белого дома видно, что президент США покинул церковь в городе Рехобот Бич в приподнятом настроении. На вопрос, как его самочувствие, Байден активно подпрыгнул три раза и поднял кулаки вверх, потом пошел в свой лимузин.

Американский лидер упал с велосипеда утром в субботу, 18 июня, когда оказался не в состоянии достать ногу из крепления на педали. Белый дом заявил, что Байден не пострадал. Медицинская помощь президенту США не понадобилась.

Байден велосипед США
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RusNewsToday24
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