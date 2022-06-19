Байден ответил прыжком на вопрос о самочувствии после падения с велосипеда

На кадрах представителей Белого дома видно, что президент США покинул церковь в городе Рехобот Бич в приподнятом настроении. На вопрос, как его самочувствие, Байден активно подпрыгнул три раза и поднял кулаки вверх, потом пошел в свой лимузин.