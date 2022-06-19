Байден ответил прыжком на вопрос о самочувствии после падения с велосипеда

Президент США Джо Байден спустя несколько часов после падения с велосипеда побывал в церкви. Выходя оттуда он показал встречающим, что не получил травм в результате происшествия.
На кадрах представителей Белого дома видно, что президент США покинул церковь в городе Рехобот Бич в приподнятом настроении. На вопрос, как его самочувствие, Байден активно подпрыгнул три раза и поднял кулаки вверх, потом пошел в свой лимузин.
Американский лидер упал с велосипеда утром в субботу, 18 июня, когда оказался не в состоянии достать ногу из крепления на педали. Белый дом заявил, что Байден не пострадал. Медицинская помощь президенту США не понадобилась.