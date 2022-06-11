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Байден оскорбил читателей Twitter одной фразой о демократии

Байден оскорбил читателей Twitter одной фразой о демократии
globallookpress.com / Chris Kleponis

Президент США Джо Байден умудрился оскорбить читателей Twitter заявлением о демократии в западном полушарии.

Главе государства понадобилась одна фраза, чтобы вызвать возмущение пользователей Сети. Президент умудрился сказать о наибольшем числе демократий в западном полушарии, чем в восточном.

«В одной Европе находятся пятьдесят государств. Мне кажется, эта цифра уже превышает число демократий обеих Америк», — подчеркнул один из комментаторов.

«А что, Европа теперь недостаточно демократична для Байдена?» — поинтересовался другой.

Напомним, что американский лидер часто попадает в публичное поле благодаря нелепым ситуациям. Президента неоднократно ловили на оговорках, а также замечали, как он пожимает руку воздуху.

Байден демократия сеть США
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