Байден ошибся с подсчетом полушарий на Земле

Деловой саммит Америк стартовал в Лос-Анджелесе. На церемонии открытия выступил президент Джо Байден, которому удалось продемонстрировать незнание основ географии.
Во время своей речи глава государства упомянул Западное полушарие. По его словам, в ближайшие десять лет оно опередит в демократии «все остальные». Что именно подразумевается под другими полушариями и почему их, помимо Западного, несколько, Байден не уточнил.
«Я не нахожу причин, почему Западное полушарие в следующие десять лет не разовьется в самое демократичное полушарие в мире… У нас есть для этого все. Есть люди, есть ресурсы, есть больше демократий в этом полушарии, чем в любом другом полушарии», — заявил президент.
Саммит стал уже четвертым по счету. Его посетили представители стран Северной, Центральной и Южной Америк, а также бассейна Карибского моря.
Перед поездкой на Саммит Америк с Байденом произошел очередной курьезный инцидент. Хозяин Белого дома едва не слетел вниз при подъеме по трапу самолета, пишет URA.RU.