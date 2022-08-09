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Байден опозорился, когда вновь пытался пожать руку воздуху

Байден опозорился, когда вновь пытался пожать руку воздуху
globallookpress.com / Chris Kleponis

Американский лидер Джо Байден вновь попал в курьезную ситуацию. На этот раз глава Белого дома вновь пытался пожать руку воздуху.

Президент поприветствовал участников мероприятия рукопожатием, однако в очередной раз начал искать воображаемого друга. Стоит отметить, что он попытался скрыть свой конфуз за неловким почесыванием подбородка. Однако пауза была слишком долгой, и это его не спасло.

Ранее Дональд Трамп — младший в шутку сравнил Джо Байдена со сломанными часами, у которых стрелки отвалились от циферблата.

Байден конфуз рукопожатие
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