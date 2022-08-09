Байден опозорился, когда вновь пытался пожать руку воздуху

Президент поприветствовал участников мероприятия рукопожатием, однако в очередной раз начал искать воображаемого друга. Стоит отметить, что он попытался скрыть свой конфуз за неловким почесыванием подбородка. Однако пауза была слишком долгой, и это его не спасло.