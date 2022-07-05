Байден оконфузился при попытке расшифровать ДНК американской исключительности

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступал с речью об «американской исключительности» и не смог выговорить слово до конца. Конфуз с его участием опубликовала журналистка Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.
По ее словам, Байден пытался расшифровать уникальность ДНК американских жителей, но «снова завис».
«Америка – это нация, которая может быть определена одним словом: AWDSMFAFOOTHIMAAAFOOTAFOOTWHSCUSEME», — иронично цитирует главу Белого дома Скабеева.
Американский лидер часто попадает в курьезные ситуации. Так, во время одного из своих выступлений, Джо Байден пытался поприветствовать невидимых гостей, подавая руку воздуху.