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Байден оконфузился при попытке расшифровать ДНК американской исключительности

Байден оконфузился при попытке расшифровать ДНК американской исключительности
globallookpress.com / Chris Kleponis

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден выступал с речью об «американской исключительности» и не смог выговорить слово до конца. Конфуз с его участием опубликовала журналистка Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

По ее словам, Байден пытался расшифровать уникальность ДНК американских жителей, но «снова завис».

«Америка – это нация, которая может быть определена одним словом: AWDSMFAFOOTHIMAAAFOOTAFOOTWHSCUSEME», — иронично цитирует главу Белого дома Скабеева.

Американский лидер часто попадает в курьезные ситуации. Так, во время одного из своих выступлений, Джо Байден пытался поприветствовать невидимых гостей, подавая руку воздуху.

Байден Скабеева США
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