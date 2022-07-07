Байден оконфузился на церемонии награждения героев США

Самый возрастной президент США неоднократно попадал в комичные и нелепые ситуации. Так, в апреле он поздоровался с пустым местом, протянув руку в направлении, где не было ни души. Также он неоднократно путал имена и должности иностранных лидеров, а собственных заместителей называл президентами США.