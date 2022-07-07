Байден оконфузился на церемонии награждения героев США

Президент США Джо Байден оказался в центре конфуза, перепутав порядок действий во время награждения героев Америки, передает ИА Regnum.
На облетевшем Сеть коротком видеоролике запечатлен очередной провал пожилого американского лидера. Награждая одного из героев США, он решил подойти к мужчине сзади, а затем накинуть ему наградную ленту, хотя, как известно, награды принято вручать стоя лицом к лицу.
Впрочем, сам американский герой не растерялся, пожал руку президенту, никак не выдав, что Байден сделал что-то не так. Сам глава Овального кабинета, как ни в чем не бывало вместе со всей аудиторией устроил герою овации.
Самый возрастной президент США неоднократно попадал в комичные и нелепые ситуации. Так, в апреле он поздоровался с пустым местом, протянув руку в направлении, где не было ни души. Также он неоднократно путал имена и должности иностранных лидеров, а собственных заместителей называл президентами США.