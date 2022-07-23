Байден: ограничение цен на российскую нефть снизит стоимость топлива в США

Принятые администрацией президента США Джо Байдена шаги по снижению стоимости топлива в стране оказались успешными. Об этом заявил сам глава Белого дома.
Байден уверен, что стоимость бензина в США снижается на протяжении 38 дней. И именно действия его администрации якобы позволили этого добиться.
«Мы добиваемся того, чтобы, когда снижается стоимость нефти, стоимость на заправках также снижалась. Хорошая новость в том, что это происходит, но это не происходит достаточно быстро. Мы добились успехов, но цены все равно по-прежнему слишком высоки», — сказал Байден.
Глава американской администрации уверен, что потолок на стоимость российской нефти также этому поспособствует. Данный шаг позволит увеличить предложение и «снизит доходы России».