Байден: ограничение цен на российскую нефть снизит стоимость топлива в США

«Мы добиваемся того, чтобы, когда снижается стоимость нефти, стоимость на заправках также снижалась. Хорошая новость в том, что это происходит, но это не происходит достаточно быстро. Мы добились успехов, но цены все равно по-прежнему слишком высоки», — сказал Байден.