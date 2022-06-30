Байден оговорился, пообещав украинцам поражение в противостоянии России

В последнее время американский лидер очень часто попадает в нелепые ситуации и допускает ошибки в своих выступлениях. Недавно он нечаянно показал публике свои подсказки, которые ему пишут помощники. А на приеме у испанского короля, который состоялся в ходе саммита НАТО, он растерянно искал свой стул.