Байден оговорился, пообещав украинцам поражение в противостоянии России

На пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде президент США Джо Байден, как и всегда в последнее время, не смог правильно сформулировать свои мысли и «защитил украинцев от них самих», пообещав украинцам поражение в противостоянии с Россией.
Подводя итоги саммита Североатлантического альянса, Байден в своей речи сделал оговорку.
«Мы будем с украинцами, чтобы удостовериться, что украинцы их не победят. То есть, что русские не победят», — оговорился американский президент.
В последнее время американский лидер очень часто попадает в нелепые ситуации и допускает ошибки в своих выступлениях. Недавно он нечаянно показал публике свои подсказки, которые ему пишут помощники. А на приеме у испанского короля, который состоялся в ходе саммита НАТО, он растерянно искал свой стул.