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Байден оговорился, пообещав украинцам поражение в противостоянии России

Байден оговорился, пообещав украинцам поражение в противостоянии России
Global Look Press/Rod Lamkey – CNP/Consolidated News Photos

На пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде президент США Джо Байден, как и всегда в последнее время, не смог правильно сформулировать свои мысли и «защитил украинцев от них самих», пообещав украинцам поражение в противостоянии с Россией.

Подводя итоги саммита Североатлантического альянса, Байден в своей речи сделал оговорку.

«Мы будем с украинцами, чтобы удостовериться, что украинцы их не победят. То есть, что русские не победят», — оговорился американский президент.

В последнее время американский лидер очень часто попадает в нелепые ситуации и допускает ошибки в своих выступлениях. Недавно он нечаянно показал публике свои подсказки, которые ему пишут помощники. А на приеме у испанского короля, который состоялся в ходе саммита НАТО, он растерянно искал свой стул.

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RusNewsToday24
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