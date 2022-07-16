Байден нелепой оговоркой почтил «эгоизм» американских солдат на Ближнем Востоке

Президент Соединенных Штатов Джо Байден попал в очередную нелепую ситуацию в рамках своего ближневосточного турне. Глава государства не смог правильно выговорить слово, выставив военнослужащих армии США эгоистами.
Выступая на саммите в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, американский лидер решил упомянуть о заслугах солдат, принимавших участие в боевых действиях на Ближнем Востоке. При прочтении с листка слова «самоотверженность»(selflessness) президент испытал трудности.
В конечном счете Байден заверил собравшихся, что «чтит эгоизм(selfishness) американских солдат».
Ранее президент США произносил речь в Израиле. В рамках выступления глава Белого дома заявил, что необходимо «помнить доброе имя Холокоста».