Байден нелепой оговоркой почтил «эгоизм» американских солдат на Ближнем Востоке

Выступая на саммите в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, американский лидер решил упомянуть о заслугах солдат, принимавших участие в боевых действиях на Ближнем Востоке. При прочтении с листка слова «самоотверженность»(selflessness) президент испытал трудности.