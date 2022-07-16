Новости01

Байден нелепой оговоркой почтил «эгоизм» американских солдат на Ближнем Востоке

Байден нелепой оговоркой почтил «эгоизм» американских солдат на Ближнем Востоке
globallookpress.com / Chris Kleponis

Президент Соединенных Штатов Джо Байден попал в очередную нелепую ситуацию в рамках своего ближневосточного турне. Глава государства не смог правильно выговорить слово, выставив военнослужащих армии США эгоистами.

Выступая на саммите в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, американский лидер решил упомянуть о заслугах солдат, принимавших участие в боевых действиях на Ближнем Востоке. При прочтении с листка слова «самоотверженность»(selflessness) президент испытал трудности.

В конечном счете Байден заверил собравшихся, что «чтит эгоизм(selfishness) американских солдат».

Ранее президент США произносил речь в Израиле. В рамках выступления глава Белого дома заявил, что необходимо «помнить доброе имя Холокоста».

Байден курьез саудовская аравия
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.