Байден напугал американцев словами о новом и неожиданном союзнике Украины

Высказывание президента США Джо Байдена снова оказалось «вирусным». На этот раз глава Белого дома заявил, что КНДР ввела санкции против России, что не могло пройти мимо американцев.
Американский лидер сообщил, что против России ограничения ввел целый ряд стран, включая КНДР. Пользователи Twitter иронично отметили, что Байден нашел Украине нового «союзника».
«У меня такое чувство, что он вообще живет в какой-то другой вселенной и не понимает, что на самом деле происходит в мире»;«Ненормально, что никто не проверил его перед выборами. На лицо спутанность сознания», — пишут в Twitter.
Пользователи Сети также отметили, что президент США не в первый раз допускает такие ошибки. Они напомнили, как Байден перепутал Иран с Украиной.