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Байден направил поздравления Альбанезе в связи с его избранием на пост премьера Австралии

Байден направил поздравления Альбанезе в связи с его избранием на пост премьера Австралии
Global Look Press/Rod Lamkey – CNP/Consolidated News Photos

Американский лидер Джо Байден поздравил Энтони Альбанезе с избранием на пост премьер-министра Австралии. Об этом рассказали в Белом доме.

Глава США направил поздравления новоизбранному австралийскому премьеру. Также он провел с ним беседу, выразив надежду на продолжение сотрудничества двух стран.

«Президент Байден подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов союзу США и Австралии и свое намерение тесно сотрудничать с новым правительством, чтобы сделать его еще сильнее», — подчеркивается в заявлении Белого дома.

Ранее сообщалось, что Альбанезе примет присягу 23 мая. Сразу после этого он отправится в Токио на саммит QUAD.

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