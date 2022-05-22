Байден направил поздравления Альбанезе в связи с его избранием на пост премьера Австралии

Американский лидер Джо Байден поздравил Энтони Альбанезе с избранием на пост премьер-министра Австралии. Об этом рассказали в Белом доме.
Глава США направил поздравления новоизбранному австралийскому премьеру. Также он провел с ним беседу, выразив надежду на продолжение сотрудничества двух стран.
«Президент Байден подтвердил непоколебимую приверженность Соединенных Штатов союзу США и Австралии и свое намерение тесно сотрудничать с новым правительством, чтобы сделать его еще сильнее», — подчеркивается в заявлении Белого дома.
Ранее сообщалось, что Альбанезе примет присягу 23 мая. Сразу после этого он отправится в Токио на саммит QUAD.