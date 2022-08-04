Байден намерен утвердить протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о своей готовности утвердить протоколы о присоединении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Соответствующую информацию со слов главы государства передает американское ТВ.
Ранее Сенат Конгресса Соединенных Штатов одобрил вступление Финляндии и Швеции в состав НАТО. Непосредственно ратификацию должен провести уже Байден.
Сам же хозяин Белого дома подчеркнул, что он приветствует решение Сената США по вступлению государств в состав военного блока. По словам Байдена, он готов подписать все необходимые документы.