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Байден намерен утвердить протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Байден намерен утвердить протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
globallookpress.com / Chris Kleponis

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о своей готовности утвердить протоколы о присоединении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс. Соответствующую информацию со слов главы государства передает американское ТВ.

Ранее Сенат Конгресса Соединенных Штатов одобрил вступление Финляндии и Швеции в состав НАТО. Непосредственно ратификацию должен провести уже Байден.

Сам же хозяин Белого дома подчеркнул, что он приветствует решение Сената США по вступлению государств в состав военного блока. По словам Байдена, он готов подписать все необходимые документы.

альянс Байден НАТО США финляндия Швеция
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