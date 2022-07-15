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Байден надеется на «стратегический провал» России в вопросе спецоперации на Украине

Байден надеется на «стратегический провал» России в вопросе спецоперации на Украине
pxhere.com

Соединенные Штаты намерены продолжать оказывать поддержку Украине. При этом Вашингтон надеется на «стратегический провал» России, сказал американский лидер Джо Байден.

Политик выступал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Израиля. По его словам, спецоперация России на Украине должна закончиться «стратегическом провалом».

«США будут продолжать поддержку Украины», – сказал Байден.

Ранее Джо Байден высказывался о предстоящем визите в Саудовскую Аравию. По его словам, Вашингтон намерен продемонстрировать способность играть роль лидера на Ближнем Востоке, не уступая России и Китаю.

Байден Россия США Украина
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