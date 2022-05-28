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Байден на год отметил пошлину Трампа на импорт украинской стали

Байден на год отметил пошлину Трампа на импорт украинской стали
Global Look Press/Rod Lamkey – CNP/Consolidated News Photos

Президент США Джо Байден подписал документ, который на 12 месяцев отменяет 25% налог на поставки стали из Украины, передает пресс-служба Белого дома.

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон и Киев заинтересованы в сохранении сталелитейной промышленности и партнерства между странами.

«В свете дискуссий по вопросам безопасности и значительного нарушения способности Украины производить сталь я прихожу к выводу, что нынешняя ситуация в Украине представляет собой особый случай. Я принял решение приостановить действие тарифов на импорт стальных изделий и производных стальных изделий из Украины сроком на один год», — уточнил Байден.

Пошлину ранее вел предшественник главы Белого дома Дональд Трамп в 2018 году.

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