Байден чуть не задавил журналиста во время падения с велосипеда

Американский лидер Джо Байден снова оконфузился. На этот раз в неловкую ситуацию он попал во время велопрогулки.
В Сети появилось видео, на котором 79-летний президент США катается на двухколесном велосипеде. В один момент журналисты, увидев подъезжающего Байдена, начали окликать его и задавать вопросы. Подъехав к прессе американский лидер не смог удержать в седле и упал прямо на асфальт, чуть не задавив представителей СМИ, пишет RT.
Стоит отметить, что с американским лидером периодически случаются разные нелепые ситуации. Ранее он поздоровался за руку с невидимкой после публичного выступления, а на Пасху и вовсе испугался человека в костюме кролика.