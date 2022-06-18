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Байден чуть не задавил журналиста во время падения с велосипеда

Байден чуть не задавил журналиста во время падения с велосипеда
globallookpress.com / Chris Kleponis

Американский лидер Джо Байден снова оконфузился. На этот раз в неловкую ситуацию он попал во время велопрогулки.

В Сети появилось видео, на котором 79-летний президент США катается на двухколесном велосипеде. В один момент журналисты, увидев подъезжающего Байдена, начали окликать его и задавать вопросы. Подъехав к прессе американский лидер не смог удержать в седле и упал прямо на асфальт, чуть не задавив представителей СМИ, пишет RT.

Стоит отметить, что с американским лидером периодически случаются разные нелепые ситуации. Ранее он поздоровался за руку с невидимкой после публичного выступления, а на Пасху и вовсе испугался человека в костюме кролика.

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