Байден чуть не задавил журналиста во время падения с велосипеда

В Сети появилось видео, на котором 79-летний президент США катается на двухколесном велосипеде. В один момент журналисты, увидев подъезжающего Байдена, начали окликать его и задавать вопросы. Подъехав к прессе американский лидер не смог удержать в седле и упал прямо на асфальт, чуть не задавив представителей СМИ, пишет RT.