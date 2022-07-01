Байден анонсировал запрет на страхование российских танкеров странами Запада

Страны Запада не будут страховать российские суда, перевозящие нефть, заявил президент США Джо Байден, передает РИА Новости.
Со слов американского лидера, эта мера должна помешать экспорту черного золота из России, поскольку большинство танкеров в мире страхуют именно западные компании.
Одновременно с этим Байден признал, что механизм предельных цен на закупку российской нефти не сможет лишить Москву прибыли, однако ограничит ее.
Напомним, по итогам саммита G7, который прошел в Германии 26-28 июня, лидеры «Большой семерки» выпустили совместное коммюнике. В нем они подтвердили, что достигли предварительных договоренностей по установке предельных цен на углеводороды из России.
«Главы G7 приветствуют решение Европейского союза изучить с международными партнерами пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо», — сказано в документе.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что два решения Путина сорвут «энергетический гамбит» Запада.