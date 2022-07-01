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Байден: 50 стран направят Украине 600 танков в качестве военной помощи

Байден: 50 стран направят Украине 600 танков в качестве военной помощи
Global Look Press/Rod Lamkey – CNP/Consolidated News Photos

Украина получит крупную военную помощь от 50 стран, заявил президент США Джо Байден.

Об этом американский лидер заявил в разговоре с журналистами по итогам саммита НАТО, прошедшего в Мадриде. По его словам, это показывает, что поддержка Киева приобрела глобальный характер.

«Наши союзники по всему миру делают существенный вклад в помощь Украине. По инициативе министра обороны США Ллойда Остина, более 50 стран сделали новые обещания, и это глобальные усилия по поддержке Украины», — сказал Байден.

Он пояснил, что военная помощь будет включать в себя свыше 600 танков, порядка 500 артиллерийских орудий, более 600 тысяч боеприпасов различного типа, а также современные РСЗО, корабельные системы и средства ПВО.

Байден Вооружение США Украина
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