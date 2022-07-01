Байден: 50 стран направят Украине 600 танков в качестве военной помощи

Украина получит крупную военную помощь от 50 стран, заявил президент США Джо Байден.
Об этом американский лидер заявил в разговоре с журналистами по итогам саммита НАТО, прошедшего в Мадриде. По его словам, это показывает, что поддержка Киева приобрела глобальный характер.
«Наши союзники по всему миру делают существенный вклад в помощь Украине. По инициативе министра обороны США Ллойда Остина, более 50 стран сделали новые обещания, и это глобальные усилия по поддержке Украины», — сказал Байден.
Он пояснил, что военная помощь будет включать в себя свыше 600 танков, порядка 500 артиллерийских орудий, более 600 тысяч боеприпасов различного типа, а также современные РСЗО, корабельные системы и средства ПВО.