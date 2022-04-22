Баварские депутаты заявили, что отказ от российского газа приведет к тотальной катастрофе

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Германии грозит промышленная катастрофа в случае введения
запрета на поставки российского газа, заявили изданию Die
Welt баварские депутаты Эрвин Шнайдер и Стефан Майер.
Так, под угрозой окажется вся химическая промышленность Баварии,
которая является залогом благосостояния жителей региона. По словам Шнайдер, погаснут все огни.
В свою очередь Майер напомнил, что эта федеральная земля на 90% зависит от импорта газа из РФ.
«Мы не должны пилить сук, на котором сидим. <…> Наш
регион без газа ждет катастрофа. Инициированное нами самими эмбарго стало бы
безрассудством», — подчеркнул парламентарий.
Тем временем поставщики газа во Франции расторгают
контракты с клиентами из-за роста цен. Около 20 компаний
уже аннулировали договоры, что привело к увеличению расхода газа почти в два
раза.