    В тренде

    Баварские депутаты заявили, что отказ от российского газа приведет к тотальной катастрофе

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Баварские депутаты заявили, что отказ от российского газа приведет к тотальной катастрофе

    Подписывайтесь на новости RNT24 в

    загрузка...
    pixabay.com/PD

    Германии грозит промышленная катастрофа в случае введения
    запрета на поставки российского газа, заявили изданию Die
    Welt     баварские депутаты Эрвин Шнайдер и Стефан Майер.

    Так, под угрозой окажется вся химическая промышленность Баварии,
    которая является залогом благосостояния жителей региона. По словам Шнайдер, погаснут все огни.

    В свою очередь Майер напомнил, что эта федеральная земля на 90% зависит от импорта газа из РФ.

    «Мы не должны пилить сук, на котором сидим. <…> Наш
    регион без газа ждет катастрофа. Инициированное нами самими эмбарго стало бы
    безрассудством», — подчеркнул парламентарий.

    Тем временем поставщики газа во Франции расторгают
    контракты с клиентами из-за роста цен. Около 20 компаний
    уже аннулировали договоры, что привело к увеличению расхода газа почти в два
    раза.

    загрузка...
     

    Похожие сообщения*

    Translate »