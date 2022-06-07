Батальон украинской теробороны бежал с фронта из-за внезапной отправки в Донбасс

Служащие одного из батальонов теробороны Черкасской области Украины отказались выполнять приказы командования после отправки в Донбасс, потерь личного состава и многочисленных раненых.
Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись, на которой служащие терробороны рассказали о ситуации, в которой оказались. Командование без предупреждения отправило военных в зону боевых действий в Донбассе. Батальон понес потери убитыми и раненными.
В итоге служащие отказались удерживать линию обороны из-за отсутствия тяжелого вооружения и финансирования, и теперь военные записывают видеоролики с жалобами на то, что их записали в дезертиры.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.