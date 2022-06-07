Батальон украинской теробороны бежал с фронта из-за внезапной отправки в Донбасс

Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале опубликовал видеозапись, на которой служащие терробороны рассказали о ситуации, в которой оказались. Командование без предупреждения отправило военных в зону боевых действий в Донбассе. Батальон понес потери убитыми и раненными.