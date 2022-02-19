Басурин заявил о критической ситуации в Донбассе из-за обстрелов ВСУ

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается критической. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

.По его словам, текущее положение связано с интенсивными обстрелами со стороны ВСУ, которые открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин объявил о начале всеобщей мобилизации в республике. Такое решение было принято на фоне растущей эскалации напряженности на линии разграничения в Донбассе.

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