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Басурин: Запад уже передал ВСУ дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS

Басурин: Запад уже передал ВСУ дальнобойные ракеты для РСЗО HIMARS
prt scr youtube.com/Телеканал Оплот ТВ

Украина уже имеет на вооружении снаряды для ракетной системы залпового огня HIMARS с дальностью полета 120 и 150 километров. Об этом заявил заместитель командующего Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

«Удары наносятся различными системами HIMARS, у которой заявленная дальность полета до 70 километров. Мы предполагаем, что ракеты с дальностью 120 и 150 (километров) уже есть на Украине», — сказал он.

Кроме того, огонь ведется снарядами калибра 155 миллиметров. Такие боеприпасы поставляются из США, Германии, Франции и Польши, передает RT.

Около месяца назад Басурин заявлял, что Запад начал переправлять дальнобойные ракеты для HIMARS. При этом американская сторона что сейчас, что тогда продолжает утверждать обратное.

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