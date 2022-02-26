Басурин: за сутки в ДНР погибли пять мирных жителей, 15 получили ранения

Басурин: за сутки в ДНР погибли пять мирных жителей, 15 получили ранения Новости
На чтение 1 мин. Просмотров 4 Опубликовано Обновлено

Мирные жители ДНР продолжают гибнуть и получать ранения под обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины. Информацию о жертвах и пострадавших обнародовал официальные представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, за последние сутки в результате обстрелов украинской армии погибли пять мирных жителей. Еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

При этом ранее глава ДНР Денис Пушилин указал, что ВСУ могут нанести удар из реактивных систем залпового огня «Град» по городам Донбасса, подконтрольным Киеву.

 
загрузка...
 
басурин ДНР Донбасс народная милиция днр обстрел
Оценить статью
( Пока оценок нет )
RusNewsToday24
© 2020 Информационно — аналитическое издание «RusNewsToday24» Сетевое издание RusNewsToday24 ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЦЕНТРА СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ Свидетельство регистрации Эл № ФС 77-24459 ЦЕНТР СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 101000, г. Москва, ул. Покровка, 7. Телефон: (495) 979-36-65. Договорные отношения коммерческого характера возложены на дочернее предприятие — ООО «Средства массовой информации Учреждения «Центр специальных проектов» ООО «СМИ Учреждения «ЦСП» ОГРН 1087746823295 ИНН 7701791593
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru