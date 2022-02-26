Басурин: за сутки в ДНР погибли пять мирных жителей, 15 получили ранения

Мирные жители ДНР продолжают гибнуть и получать ранения под обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины. Информацию о жертвах и пострадавших обнародовал официальные представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, за последние сутки в результате обстрелов украинской армии погибли пять мирных жителей. Еще 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

При этом ранее глава ДНР Денис Пушилин указал, что ВСУ могут нанести удар из реактивных систем залпового огня «Град» по городам Донбасса, подконтрольным Киеву.

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