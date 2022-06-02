Басурин: ВСУ потеряли около 70 военнослужащих при попытке контратаки в районе Авдеевки

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал о потерях ВСУ при попытке прорыва в районе Авдеевки.
По словам чиновника, силы НМ ДНР совместно с подразделениями ВС РФ подавили попытки контрнаступлений Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки, на юго-западе Донецка, а также около Новомихайловки.
«Два таких случая было в районе Авдеевки. Противник понес в первый раз колоссальные потери. Были уничтожены три танка, два подбито. До 70 солдат были уничтожены», — констатировал Басурин.
Еще около 15 украинских военных были ликвидированы в райне населенного пункта Новомихайловка.