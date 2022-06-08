Басурин: украинские военные нанесли мощные удары по Донецку в отместку за большие потери

Военнослужащие Вооруженных сил Украины усиленно обстреливали Донецк из-за того, что ранее понесли тяжелые потери, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
В эфире телеканала «Россия-1» спикер военного ведомства пояснил, что недавно союзные войска нанесли удар по районам серьезного сосредоточения живой силы и бронетехники противника. В результате ВСУ потеряли около 700 бойцов и 100 единиц техники.
«После этого начался очень сильный обстрел, от злобы, наверное, жилых кварталов, именно тех районов, которые раньше вообще никогда не обстреливались. Это жилые кварталы центра города, как два дня назад, вчера, позавчера, три дня назад», — сказал Басурин.
Ранее стало известно, что город Святогорск в северной части ДНР полностью освобожден от украинских подразделений. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.