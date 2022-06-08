Басурин: украинские военные нанесли мощные удары по Донецку в отместку за большие потери

«После этого начался очень сильный обстрел, от злобы, наверное, жилых кварталов, именно тех районов, которые раньше вообще никогда не обстреливались. Это жилые кварталы центра города, как два дня назад, вчера, позавчера, три дня назад», — сказал Басурин.