Басурин: украинские националисты подорвали дамбу в Святогорске

«Есть случай подрыва дамбы. Это Святогорск, севернее Славянска, где они взорвали дамбу и вода растеклась. Под предлогом того, чтобы не дать войскам преодолеть волнующую преграду. Но при этом затопило частные дома, которые находились в пойме водохранилища», — цитирует Басурина РИА Новости.