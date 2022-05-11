Басурин: украинские националисты подорвали дамбу в Святогорске

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Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинские националисты подорвали дамбу в Донецкой области.
«Есть случай подрыва дамбы. Это Святогорск, севернее Славянска, где они взорвали дамбу и вода растеклась. Под предлогом того, чтобы не дать войскам преодолеть волнующую преграду. Но при этом затопило частные дома, которые находились в пойме водохранилища», — цитирует Басурина РИА Новости.
По словам Басурина, националисты угрожали подорвать еще одну дамбу в случае продвижения сил ВС РФ.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.